Азербайджанцы информируют европейскую общественность об армянских провокациях

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Азербайджанские диаспорские организации, действующие в Европе, объединили усилия для информирования местной общественности о минном терроре, совершенном Арменией 19 сентября на освобожденных от оккупации территориях. Об этом говорится в заявлении Госкомитета по работе с диаспорой.

Активисты диаспоры в обращениях, адресованных главам государств, правительств и МИД стран, в которых они проживают, депутатам парламентов, местной общественности и международным организациям, осудили совершенные вооруженными силами Армении в Карабахском регионе Азербайджана ряда масштабных военных провокаций и террористических атак.