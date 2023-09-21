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Байрамов обсудил с польским коллегой ситуацию в регионе (фото)

Байрамов обсудил с польским коллегой ситуацию в регионе (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Согласно информации МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, а также текущая ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов рассказал об антитеррористических мероприятиях Азербайджана против незаконных армянских вооруженных формирований, являющихся одним из самых больших препятствий на пути установления мира и стабильности в регионе. Министр отметил, что при этом были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе. Он назвал беспочвенными утверждения о якобы «гуманитарном кризисе» и «блокаде» в регионе, которые были сделаны в рамках клеветнической кампании, проводимой Арменией с целью замедлить мирный процесс, а также реинтеграцию армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, ввести в заблуждение международное сообщество.

Было заявлено, что реализация предложения об одновременном открытии дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, которое давно выдвигалось и поощрялось Азербайджаном, показывает, что на самом деле оно было на столе переговоров с самого начала, но армянская сторона препятствовала его реализации.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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