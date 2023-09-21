Украинский Конгресс Азербайджана поддержал антитеррористические меры в Карабахе

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Украинский Конгресс Азербайджана, как и весь азербайджанский народ, с одобрением и большим воодушевлением воспринял антитеррористические мероприятия на территории Карабахского экономического региона.

Об этом заявил Председатель правления Украинского Конгресса Азербайджана Юрий Осадченко.

«Мы целиком и полностью поддерживаем предпринятые военными силами страны меры по разоружению и обеспечению вывода армянских вооруженных формирований с территории Нагорного Карабаха и нейтрализации военной инфраструктуры.

Невыполнение со стороны Армении взятых на себя обязательств при подписании Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, в частности пункта 4, предусматривающего полный вывод армянских вооруженных формирований параллельно с введением в регион российского миротворческого контингента, переполнили чащу терпения народа Азербайджана», – приводит «Репорт» слова Ю.Осадченко.

По его словам, абсолютно все граждане Азербайджана, независимо от национальности, с большой надеждой ожидают полного вывода армянских вооруженных формирований с нашей земли и скорейшего восстановления конституционного порядка:

«Полное очищение Карабахского региона от сепаратистских элементов и бандитских формирований обеспечит безопасность гражданского населения вне зависимости от их этнической и конфессиональной принадлежности. Главное сейчас – изгнать вооруженные банды из нашего общего дома и начать вместе жить и созидать, растить и воспитывать детей, обрабатывать землю. И более никогда не позволять никому со стороны вбивать клинья в наши отношения. Достаточно за последние 30 лет кормили нас «завтраками», преследуя свои меркантильные интересы и применяя к нам известные двойные стандарты. Свое будущее отныне пишем мы сами».