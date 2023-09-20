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Вице-спикер Сената Узбекистана: Теперь в Карабахе будет рай

Вице-спикер Сената Узбекистана: Теперь в Карабахе будет рай

Власти Азербайджана смогли добиться успеха в восстановлении территориальной целостности и справедливости, считает первый вице-спикер Сената Узбекистана Садык Сафаев, передает ТАСС. По его словам, в Ташкенте рады достижениям Баку в результате операции в Нагорном Карабахе.

«Мы поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе и приветствуем решимость правительства и народа Азербайджана восстановить и защитить территориальную целостность, несмотря на все трудности. Я уверен, что вскоре Азербайджан превратит Карабах в один из самых райских уголков мира», — отметил Сафаев.

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