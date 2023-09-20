Эльчин Амирбеков: Незаконные вооруженные формирования в Карабахе представляют серьезную угрозу для жизни наших людей

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Незаконные вооруженные формирования в Карабахе ежедневно представляют серьезную угрозу для жизни сотен наших людей. Около 10 тысяч членов незаконных вооруженных формирований почти три года присутствуют на азербайджанской территории. Об этом сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью французскому радио, сообщает «Азертадж».

Подчеркнув, что Армения оказывает сепаратистам всяческую поддержку, Э.Амирбеков отметил: «Армения также финансирует сепаратистов из своего государственного бюджета. Все это представляет серьезную угрозу безопасности нашей страны. Поэтому было принято решение провести локальные антитеррористические мероприятия и нейтрализовать легитимные военные цели противника».