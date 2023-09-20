Ильхам Алиев поблагодарил Эрдогана за поддержку Азербайджана в ООН

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку позиции Азербайджана с трибуны Генассамблеи ООН.

Слова благодарности лидер Азербайджанского государства опубликовал в соцсети «Инстаграм».

В публикации говорится: «Мой дорогой брат, благодарю за поддержку Азербайджана во время Вашего выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Как всегда, братская Турция и сегодня находится рядом с Азербайджаном и поддерживает нас в нашем справедливом деле. Азербайджан и Турция всегда вместе и в хорошие дни, и в печальные моменты. Мы всегда отстаиваем справедливую позицию друг друга в международных организациях. С Шушинской декларацией наши отношения поднялись на уровень стратегического союзничества. И Вы, и я, постоянно вспоминая изречение общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», являющееся символом нашего братства, ведем нерушимое единство между Азербайджаном и Турцией к новым вершинам».