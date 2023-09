Баку: Армения продолжает выдвигать территориальные претензии

Армения вновь доказала, что продолжает выдвигать территориальные претензии.

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в соцсети Х.

«На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде Армения выступила против включения Азыхской и Тагларской пещер в Азербайджане в Список Всемирного наследия. Это свидетельствует о продолжающихся территориальных претензиях Армении против Азербайджана», – отметил А.Гаджизаде.

Today, during the 45th session of the @UNESCO World Heritage Committee in Riyadh, #Armenia spoke against inclusion of #Azerbaijan’s Azykh & Taghlar caves into the tentative World Heritage List.

Although failed, this attests to Armenia’s continuing territorial claims against 🇦🇿. pic.twitter.com/NCt4b8v8zB

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) September 18, 2023