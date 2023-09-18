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СГБ Грузии сообщило, что в стране планируются гражданские беспорядки

СГБ Грузии сообщило, что в стране планируются гражданские беспорядки

СГБ Грузии сообщило, что в стране планируются гражданские беспорядки при финансовой поддержке зарубежных стран.

Заказчиками являются Георгий Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Саакашвили), бывший телохранитель третьего президента Михаил Батурин и командир «Грузинского легиона» в Украине Мамука Мамулашвили.

«Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должно быть обнародовано решение Еврокомиссии о предоставлении или нет статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюз», – говорится в заявлении.

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