Баку готов организовать параллельную эксплуатацию Лачинской и Агдамской дорог

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Азербайджан готов организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на вопрос об одновременном использовании дорог. Комментируя информацию, согласно которой было дано согласие на доставку грузов армянским жителям посредством Международного комитета Красного Креста (МККК) с параллельным использованием дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, он заявил:

«Предложение о параллельном использовании дорог Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди в связке с Азербайджаном уже давно продвигается Азербайджаном и широко обсуждается на различных уровнях. К сожалению, несмотря на достигнутые договоренности и призывы международных партнеров, Армения и так называемый режим, созданный ею в Карабахском регионе, препятствовал организации такого перехода.

Сегодня, обращаясь к азербайджанской стороне, МККК предоставил предварительную информацию о том, что 18 сентября противоположная сторона согласилась на параллельный прием грузов с дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди. Ожидается, что в ближайшее время МККК представит азербайджанской стороне официальную ноту об этом. Как отмечалось ранее, азербайджанская сторона готова организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди с соблюдением требований законодательства нашей страны».