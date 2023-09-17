Госкомиссия располагает сотнями останков

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В распоряжении госкомиссии и ее экспертов имеется около 500 останков.

Об этом на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести лиц в Азербайджане, сказал заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без пропавших граждан Эльдар Самедов. Об этом сообщает АПА.

«Некоторые из этих останков были обнаружены во время строительных работ, а большинство – в ходе земляных работ, проведенных госкомиссией в массовых захоронениях. Обнаружение останков еще не означает, что они принадлежат конкретному пропавшему без вести человеку. Здесь есть несколько важных моментов – дата смерти, глубина захоронения, характер почвы и другие», – добавил он.