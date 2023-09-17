Байрамов обсудил ситуацию в регионе с иранским коллегой

145 Просмотров

17 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амиром Абдуллахианом.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Главы ведомств обсудили двусторонние и региональные вопросы, а также текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период.

В ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы, возникшие по итогам последних встреч, проведенных между сопредседателями азербайджано-иранской государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, и дальнейшие шаги, которые предстоит предпринять.

Кроме того, был высоко оценен вклад встреч на высоком уровне и межведомственных контактов между двумя странами, а также в военной сфере.

Джейхун Байрамов отметил в ходе разговора, что продолжающиеся военно-политические провокации против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, которые осуществляет руководство Армении, несмотря на выдвинутые Азербайджаном мирные предложения и инициативы, направленные на нормализацию отношений в регионе, наносят ущерб этим усилиям.

Он подчеркнул, что поздравления, адресованные так называемому режиму премьер-министром Армении Николом Пашиняном 2 сентября, полностью противоречат его заявлениям о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион. В то же время была отмечена важность осуждения незаконной деятельности, осуществленной под видом «выборов» так называемым режимом, созданным Арменией. Было отмечено, что самая большая угроза в регионе – это более 10 тысяч членов армянских незаконных вооруженных формирований и боевиков, и было подчеркнуто, что их необходимо вывести с наших территорий и разоружить.