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Президент ЦАР жестко ответил на предложение Макрона

Президент ЦАР жестко ответил на предложение Макрона

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном жестко ответил ему на предложение вывести российских инструкторов из ЦАР, сообщает радиостанция RFI.

«Туадера объяснил французскому коллеге, что он взаимодействует «с российскими властями в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами» и добавил, что остальное «не его дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Макрон оценивает возможный вывод инструкторов России из ЦАР как условие для сближения республики с Францией.

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