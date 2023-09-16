США официально назвали дату встречи Нетаниягу с Джо Байденом

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Вашингтон официально подтвердил, что президент Байден и премьер-министр Нетаниягу проведут в ближайшую среду встречу в Нью-Йорке, когда израильский премьер приедет в США для участия в Генассамблее ООН, сообщают израильские СМИ.

Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сказал, что лидеры обсудят «вопрос сдерживания Ирана и ряд вопросов регионального и двустороннего характера, в том числе общие для двух стран демократические ценности и видение более процветающего Ближнего Востока».

Вчера Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что «на полях» Генассамблеи ООН запланированы встречи Нетаниягу со многими мировыми лидерами, в частности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, с президентом Турции Эрдоганом, с президентом Украины Зеленским (первая встреча израильского лидера с Зеленским с начала войны в Украине), с президентом Юж. Кореи Юн Сок Елем и генсеком ООН Антонио Гутеррешем.

Большая группа израильтян, проживающих в США, проведет в Калифорнии и Нью-Йорке демонстрации против попытки правительства Нетаниягу изменить баланс ветвей власти в Израиле. В прошлом месяце такого же приема на американских улицах удостоился министр обороны Йоав Галант.

По сообщения Канцелярии Нетаниягу вылетит в США сразу после Рош а-шана, то есть в ночь на воскресенье. Он полетит сначала в Калифорнию, где запланирована встреча с бизнесменом Илоном Маском. Газета «Гаарец» отмечает, что эта встреча вызывает возмущение в еврейской общине из-за нападок Маска на Антидиффамационную лигу и распространение антисемитских постов в принадлежащей Маску сети Х (Твиттер).