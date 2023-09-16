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Новыми «иноагентами» в РФ объявлены еще пять человек

Новыми "иноагентами" в РФ объявлены еще пять человек

Министерство юстиции России пополнило список «иностранных агентов» – обновление было опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 15 сентября. В перечень внесли политолога Станислава Белковского и еще четырех человек: военного эксперта Юрию Федорову, ведущего YouTube-канала «Ходорковский Live» Кирилла Седова, журналиста Илью Шепелина и экс-координатора штаба Навального в Волгограде Евгения Кочегина, сообщают СМИ.

Как следует из обоснований минюста, новых фигурантов внесли в список «иностранных агентов» за антивоенную позицию и критику властей, а также за общение с зарубежными СМИ и распространение материалов, опубликованных другими «иноагентами».

Законодательство об «иностранных агентах» появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-«иноагентов» был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-«иноагентов», СМИ-«иноагентов» и незарегистрированных организаций-«иноагентов». С декабря 2022 года закон позволяет объявлять «иноагентами» тех, кто, по версии российских властей, получает «поддержку из-за рубежа», а также «находится под иностранным влиянием».

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