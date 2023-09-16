Талибы поддерживают целостность Азербайджана и готовы обеспечить работу его посольства в Кабуле

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“Исламский эмират Афганистан” готов обеспечить работу азербайджанского посольства в Кабуле.

Об этом заявил пресс-секретарь движения “Талибан” Забихулла Муджахид в эксклюзивном интервью телеканалу CBC-Azerbaijan.

«Мы на сто процентов готовы к открытию азербайджанского посольства в Афганистане. Мы готовы, так скажем, разровнять почву и провести соответствующую работу. Нам в свою очередь также хотелось бы иметь своих представителей в Азербайджане», – подчеркнул официальный представитель талибов.

“Исламский эмират Афганистан” также заявил, что поддерживает Азербайджан в вопросе территориальной целостности.

«В первую очередь хочу сказать, что мы всегда выступали и выступаем за то, чтобы все страны с уважением относились к границам и территориальной целостности друг друга.

Как вы знаете, для Афганистана вопрос территориальной целостности чрезвычайно важен. Думаю, что в той же степени, что он важен и для Азербайджана», – подчеркнул официальный представитель талибов.