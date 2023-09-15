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Пони экс-главы МИД Австрии перевезли в Россию на военно-транспортном самолёте ВВС РФ

Пони экс-главы МИД Австрии перевезли в Россию на военно-транспортном самолёте ВВС РФ

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль перевезла своих пони из Сирии с помощью российского транспортного самолета. Эту информацию она опубликовала в своем Telegram-канале.

В июне 2022 года Кнайсль отправила свои книги, одежду и пони из Марселя в Бейрут с помощью курьерской службы DHL. Она отметила, что если бы безопасность в Сирии позволяла, она предпочла бы использовать наземный транспорт. Однако из-за санкций не было доступных рейсов или услуг DHL. Поэтому она воспользовалась возможностью полететь российским транспортным самолетом, который возвращался в Россию из Сирии. Кнайсль также выразила благодарность российской стороне за помощь.

По данным The Insider, это был Ил-76МД, совершивший рейс с авиабазы Хмеймим в Пулково. Там животных встретили специалисты одного из конных клубов Ленинградской области. Представители ветеринарной службы региона уже проверили пони. В интервью ТАСС Кнайсль сообщила, что теперь мечтает сесть за руль автомобиля «Нива».

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