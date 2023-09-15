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Министр обороны Китая пропал после встречи с Лукашенко

Министр обороны Китая пропал после встречи с Лукашенко

Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием, к таким выводам пришла разведка США, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание отметило, что Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель. Он должен был присутствовать 7−8 сентября на ежегодном собрании по оборонному сотрудничеству Вьетнама и Китая, но за два дня отказался от поездки «по состоянию здоровья».

Ли Шанфу занял пост министра обороны 12 марта 2023 года. 16 августа он прилетал в Беларусь с официальным визитом. В аэропорту «Минск» его встречал министр обороны Виктор Хренин. На следующий день Ли Шанфу встретился с Александром Лукашенко.

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