Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил выставку в Душанбе (фото)

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14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие главы государств, участвующие в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, ознакомились с выставкой «ЭКСПО Центральная Азия 2023» в Душанбе.

На выставке, организованной при поддержке правительства Таджикистана, свою продукцию представляют ведущие компании, сообщает «Азертадж».

Целью выставки является презентация продукции производственных предприятий и укрепление торгового сотрудничества между странами Центральной Азии.

В залах стран Центральной Азии представлен большой ассортимент продукции легкой промышленности и коконоводства, бытовая техника, инновационное оборудование, а также мясная и молочная продукция, сухофрукты, консервы, прохладительные напитки.

На открытой выставочной площадке демонстрируются легковые, пассажирские, грузовые, военно-защитные транспортные средства, а также сельскохозяйственная техника, произведенные в странах Центральной Азии.

В экспозиции представлена подробная информация о торговле посредством Шелкового пути, который проходил в древности, и о деятельности таджикских ремесленников в разные периоды.

Отдельный уголок посвящен гидроэнергетическим ресурсам Таджикистана.

Затем главы государств посетили выставку промышленной продукции Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Было отмечено, что организация такой большой региональной выставки способствует расширению торгового сотрудничества, развитию и расширению деятельности производственных предприятий, увеличению номенклатуры и объема производимой промышленной продукции в странах региона.

На «ЭКСПО Центральная Азия 2023» также были представлены результаты деятельности и достижения Международного фонда спасения Арала и Всемирной организации здравоохранения.