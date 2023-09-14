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Вашингтон заинтересован в установлении мира на Южном Кавказе

Вашингтон заинтересован в установлении мира на Южном Кавказе

Администрация США уверена, что на Южном Кавказе воцарится мир.

Об этом говорится в заявлении исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким, которое она озвучила сегодня на слушаниях в Комитете Сената по внешним связям, посвященных ситуации в Карабахе.

По ее словам, Вашингтон заинтересован в установлении мира.

«Мы считаем, что достижение мира между Арменией и Азербайджаном соответствует интересам национальной безопасности США, а также региона. Устойчивый и справедливый мир будет способствовать энергетической безопасности и развитию региональных транспортных связей. Одной из серьезных проблем для мира в этом регионе является отсутствие доверия. Это также результат многолетнего конфликта и напряженности. Мы должны поощрять и мотивировать все стороны к конструктивной работе», – отметила Юри Ким.

Она добавила, что для достижения устойчивого мира необходимо бороться с негативным влиянием в регионе таких акторов, как Россия, Китай и Иран.

Ким отметила, что главы МИД Армении и Азербайджана несколько раз встречались в рамках мирных переговоров с участием госсекретаря США Блинкена.

Дипломат добавила, что эти встречи дали определенные результаты, в частности, было начато обсуждение вопроса делимитации границы.

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