Орбан указал на политические и экономические успехи Азербайджана

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В последние десятилетия Азербайджан добился больших успехов как в росте своего политического веса, так и в экономическом развитии.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на V Будапештском демографическом саммите. Его слова приводит «Азертадж».

Напомнив, что Венгрия имеет тесные связи с Азербайджаном, Орбан отметил, что две страны участвуют в деятельности Тюркского совета.

Азербайджан на V Будапештском демографическом саммите представляет парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.