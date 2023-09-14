Орбан указал на политические и экономические успехи Азербайджана

В последние десятилетия Азербайджан добился больших успехов как в росте своего политического веса, так и в экономическом развитии.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на V Будапештском демографическом саммите. Его слова приводит «Азертадж».
Напомнив, что Венгрия имеет тесные связи с Азербайджаном, Орбан отметил, что две страны участвуют в деятельности Тюркского совета.
Азербайджан на V Будапештском демографическом саммите представляет парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.