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Президенты Казахстана и Узбекистана подчеркнули значимость участия Ильхама Алиева на встрече глав государств ЦА

Президенты Казахстана и Узбекистана подчеркнули значимость участия Ильхама Алиева на встрече глав государств ЦА

Участие президента Ильхама Алиева на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии (ЦА) свидетельствует об искреннем стремлении наших народов всестороннему укреплению многовековых уз дружбы и взаимопонимания. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на 5-ой Консультативной встрече глав государств ЦА.

«Отдельно хотел бы поприветствовать нашего почетного гостя, президента Азербайджана, уважаемого Ильхама Алиева. Участие лидера братского Азербайджана свидетельствует об искреннем стремлении наших народов к всестороннему укреплению многовековых уз дружбы и взаимопонимания. Уверен, что сегодняшний Саммит станет действительно знаковым и определит дальнейшую судьбу нашего многопланового сотрудничества», – сказал президент Казахстана.

В свою очередь президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв заявил, что участие Ильхама Алиева на 5-й консультативной встрече глав государств ЦА является подтверждением высокого уровня сотрудничества стран Центральной Азии и Азербайджана.

«Рад видеть президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ваше участие является еще одним подтверждением глубокой исторической взаимосвязанности и нынешнего высокого уровня сотрудничества стран региона с Азербайджаном», – сказал он.

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