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Журналист-уфолог показал в конгрессе Мексики останки «пришельцев» (видео)

Журналист-уфолог показал в конгрессе Мексики останки "пришельцев" (видео)

Тела «внеземных существ» показали на слушаниях в конгрессе Мексики. «Пришельцам» якобы около тысячи лет, а треть их ДНК – неизвестного происхождения, передает Daily Mail.

Проводивший презентацию журналист-уфолог Хайме Мауссан под присягой заявил, что тела «не являются частью нашей эволюции». По его словам, два мумифицированных трупа с удлиненными черепами, без зубов и с трехпалыми руками нашли в перуанском городе Куско – древней столице инков. Тела «инопланетян» якобы обнаружили в диатомитовой шахте.

В конгрессе также показали рентгеновские снимки тел: внутри одного обнаружились некие «яйца», а во втором – имплантаты из редких металлов вроде кадмия и осмия.

«Инопланетяне они или нет, мы не знаем, но они были разумны и жили с нами. Мы не одиноки в этой огромной Вселенной, мы должны принять эту реальность», – сказал Мауссан.

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