Клеверли назвал Турцию незаменимым партнером Британии

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Главы МИД Турции и Великобритании Хакан Фидан и Джеймс Клеверли обсудили вопросы возможного возобновления работы зернового коридора.

«Мы обсудили региональные и международные вопросы. Мы также дали всестороннюю оценку событиям на Кипре. Мы сошлись во мнении, что зерновой коридор должен возобновить работу в условиях войны в Украине. Очень важно, чтобы мы продолжали наше тесное сотрудничество», – сказал турецкий министр на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров.

Клеверли в свою очередь отметил, что Лондон высоко ценит усилия Турции по реализации черноморской зерновой инициативы.

«Турция – незаменимый партнер Великобритании, имеющий решающее значение для нашей общей безопасности и процветания. Она важна для Европы, региона и мира в целом», – заявил глава МИД Великобритании.