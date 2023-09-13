Гафарова исключила блокировку Лачинской дороги

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Лачинская дорога открыта для проезда и была открыта всегда.

Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

Обращая внимание Н.Денкова на кампанию лжи и выдумок, развёрнутых Арменией вокруг Лачинской дороги, С.Гафарова подчеркнула, что эта дорога открыта для проезда и была открыта всегда, и никакой блокады её просто нет: «Лачинская дорога – часть азербайджанской территории, и в апреле 2023-го года Азербайджан установил на своей суверенной территории, согласно международным правовым нормам и используя своё суверенное право, пограничный КПП на Лачинской дороге».