Разоблачение лжи Окампо получило статус официального документа ООН

Отчет британского адвоката Родни Диксона, разоблачающий антиазербайджанский доклад Луиса Окампо, бывшего первого прокурора Международного уголовного суда (МУС), опубликован как официальный документ ООН.
В докладе отмечается, что мнение Окампо является в корне ошибочным с юридической точки зрения, поскольку не отражает методологию всеобъемлющего, независимого и беспристрастного экспертного заключения, представляет собой явно неполный отчет о соответствующем фактическом и правовом контексте, не позволяет провести рациональный анализ имеющихся доказательств и неверно характеризует разбирательство в Международном суде между Арменией и Азербайджаном.
Диксон заявил, что утверждение о том, что в настоящее время якобы имеет место так называемый «геноцид» армянского населения Карабаха, не подкреплено никакими доказательствами, и что международное сообщество не должно принимать это и его предполагаемые выводы.
Он добавил, что ложные обвинения в «геноциде» представляют собой противоправные деяния, влекущие ответственность по международному праву.