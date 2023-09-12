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Разоблачение лжи Окампо получило статус официального документа ООН

Разоблачение лжи Окампо получило статус официального документа ООН

Отчет британского адвоката Родни Диксона, разоблачающий антиазербайджанский доклад Луиса Окампо, бывшего первого прокурора Международного уголовного суда (МУС), опубликован как официальный документ ООН.

В докладе отмечается, что мнение Окампо является в корне ошибочным с юридической точки зрения, поскольку не отражает методологию всеобъемлющего, независимого и беспристрастного экспертного заключения, представляет собой явно неполный отчет о соответствующем фактическом и правовом контексте, не позволяет провести рациональный анализ имеющихся доказательств и неверно характеризует разбирательство в Международном суде между Арменией и Азербайджаном.

Диксон заявил, что утверждение о том, что в настоящее время якобы имеет место так называемый «геноцид» армянского населения Карабаха, не подкреплено никакими доказательствами, и что международное сообщество не должно принимать это и его предполагаемые выводы.

Он добавил, что ложные обвинения в «геноциде» представляют собой противоправные деяния, влекущие ответственность по международному праву.

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