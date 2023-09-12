Разоблачение лжи Окампо получило статус официального документа ООН

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Отчет британского адвоката Родни Диксона, разоблачающий антиазербайджанский доклад Луиса Окампо, бывшего первого прокурора Международного уголовного суда (МУС), опубликован как официальный документ ООН.

В докладе отмечается, что мнение Окампо является в корне ошибочным с юридической точки зрения, поскольку не отражает методологию всеобъемлющего, независимого и беспристрастного экспертного заключения, представляет собой явно неполный отчет о соответствующем фактическом и правовом контексте, не позволяет провести рациональный анализ имеющихся доказательств и неверно характеризует разбирательство в Международном суде между Арменией и Азербайджаном.

Диксон заявил, что утверждение о том, что в настоящее время якобы имеет место так называемый «геноцид» армянского населения Карабаха, не подкреплено никакими доказательствами, и что международное сообщество не должно принимать это и его предполагаемые выводы.

Он добавил, что ложные обвинения в «геноциде» представляют собой противоправные деяния, влекущие ответственность по международному праву.