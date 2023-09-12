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Главное Мир

Голландские потребители подали иск против Google на $66 млн

Голландские потребители подали иск против Google на $66 млн

Ассоциация потребителей Нидерландов совместно с организаций Фонд по защите конфиденциальности подали судебный иск против компании Google на сумму $66 млн из-за возможных широкомасштабных нарушений неприкосновенности частной жизни, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению ассоциации, истцы обвинили корпорацию в «постоянном отслеживании и обмене персональными данными через интернет-рекламные торги». Они потребовали выплаты компенсации в размере $804 каждому, кто «использовал поисковую систему Google».

Иск подан в голландский суд от имени 82 тыс. человек.

Ранее иск против Google на сумму $8,7 млрд подали в суд британские потребители. Они обвинили корпорацию в нарушении закона о конкуренции при помощи преимуществ на рынке поисковых систем, что оборачивается повышением цен для рекламодателей. Более высокие сборы в конечном счете перекладываются на потребителей в виде повышения стоимости услуг и товаров.

Целью иска они назвали «привлечение компании к ответственности за неоднократные нарушения закона и возвращение потребителям денег».

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