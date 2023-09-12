Путин заявил о разработке оружия на новых принципах

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия разрабатывает оружие на новых физических принципах.

«Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим», – сказал он, выступая на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке во вторник, 12 сентября.

О каком именно оружии идет речь, президент РФ не уточнил. Агентство ТАСС отмечает, что оружие на новых физических принципах предполагает использование качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия обычно относят, например, лазерное, инфразвуковое и радиочастотное.

В марте 2018 года Путин значительную часть послания Федеральному собранию посвятил презентации нового российского оружия. Тогда он, в частности, рассказал о ракете «Сармат» и гиперзвуковом комплексе «Кинжал», о подводных беспилотниках межконтинентальной дальности и новой крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, «которая будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета». Некоторые из этих видов оружия уже приняты на вооружение, остальные, по официальным данным, до сих пор находятся в разработке.