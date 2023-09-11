Умерла 97-летняя узница Освенцима Ева Фахиди

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Узница концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме Ева Фахиди, которая занималась активной деятельностью по увековечению памяти жертв концлагерей, умерла в понедельник в столице Венгрии в возрасте 97 лет.

«С глубокой скорбью, благодарностью и уважением выжившие в Освенциме по всему миру прощаются со своим товарищем по несчастью, подругой и спутницей жизни Евой Фахиди, которая умерла сегодня в Будапеште в возрасте 97 лет», – говорится в сообщении Международного комитета Освенцима.

Фахиди родилась в 1925 году в городе Дебрецен (Венгрия) в еврейской семье среднего достатка. Ей было 18 лет, когда ее вместе с семьей отправили в Освенцим в мае 1944 года, где ее мать и младшая сестра были убиты сразу после прибытия в лагерь. Ее отец умер в Освенциме несколько месяцев спустя из-за тяжелых условий. Позднее Фахиди перевели в дополнительный лагерь при Бухенвальде, где она работала по 12 часов в день. В 1945 году она смогла сбежать с так называемого марша смерти узников концлагерей и была спасена американскими солдатами.

После войны Фахиди вернулась в Венгрию. В Германию она приехала в 1990 году, чтобы искать общения не только с молодежью: люди слушали ее как завороженные. В 2020 году Фахиди стала почетным гражданином города Веймар.