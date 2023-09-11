Украина вернула газовые вышки у берегов Крыма (видео)

Украина вернула под контроль «Вышки Бойко». Об этом сообщает Главное управление разведки.
«Уникальную операцию по установлению контроля над «Вышками Бойко» провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш».
В ведомстве уточнили, что буровые газо- и нефтедобывающие платформы Россия забрала под свой контроль в 2015 году, а с началом войны использовала в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.
«Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС «Неву», которая может отслеживать движение судов в Черном море».