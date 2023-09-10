Генерал Милли дал ВСУ еще 30-45 дней для контрнаступления

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Активная фаза контрнаступления украинских войск может продолжаться еще 30-45 дней, после этого наступление усложнит погода, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью BBC.

По мнению Милли, осенью украинским военным будет труднее маневрировать, поэтому наступательные действия могут замедлиться.

«Тяжелые бои все еще продолжаются. Украинцы бьются и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, так что украинцы пока не закончили. Сражения еще не закончились. (ВСУ) пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали», – сказал генерал.

Милли подчеркнул, что и раньше говорил о длительности и сложности войны.

«Я с самого начала говорил, что эта война будет долгой, медленной, тяжелой и связанной с большим количеством жертв. Так и происходит», – добавил генерал.