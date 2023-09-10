Джонсон не верит в компромисс с Путиным

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Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон не верит в возможность достичь компромисса с президентом России Путиным по урегулированию российско-украинской войны. Такое заявление он сделал во время форума Yalta European Strategy в Киеве.

– Конечно, мы все хотим мира как можно быстрее. Мы все молимся за мир. Однако мы понимаем, что не получим мир путем договоренностей с Путиным. Пригожин хотел достичь соглашения с Путиным – и видите, как все произошло, – приводит его слова «Европейская правда».

По его словам, неготовность НАТО принять Украину и обусловила нынешнюю войну.

– Все было бы иначе, если бы мы были гораздо более четкими в своей позиции, а мы говорили одно, а думали другое – и это привело к трагедии. И мы теперь должны четко сказать, что хотим, чтобы Украина как можно скорее стала членом НАТО. Как можно скорее, – считает он.

По словам экс-премьера Британии, Путин первым разбил аргумент о том, что если Украину примут в НАТО, то это спровоцирует российского президента.

– Это (решение как можно быстрее принять Украину в НАТО) будет очень тяжело принять некоторым людям в России, но это должно быть как в Библии: «Сила веры – в четкости», – резюмировал Джонсон.