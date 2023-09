Азербайджан признателен миру за осуждение псевдовыборов в Карабахе

В МИД Азербайджана выразили признательность странам и организациям, осудившим так называемые выборы в Карабахском регионе.

Об этом в соцсети X (ранее Twitter) заявил глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

«МИД Турции, МИД Молдовы, МИД Украины, МИД Пакистана, Организация турецких государств, Европейская служба иностранных дел, Организация исламского сотрудничества, посол Великобритании в Азербайджане, высоко оцениваем вашу позицию по осуждению незаконных «выборов» в Карабахском регионе», – заявил он.

We appreciate your stance of condemnation of illegal “elections” in Garabagh region #Azerbaijan:@MFATurkiye @MoldovaMFA @MFA_Ukraine @ForeignOfficePk @Turkic_States @eu_eeas @OIC_OCI @FergusAuldFCDO

We hope others will stand too for protection of norms and principles of IL. pic.twitter.com/KAoC8jZjjU

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) September 10, 2023