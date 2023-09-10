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Президент Бразилии пообещал не арестовывать Путина

Президент Бразилии пообещал не арестовывать Путина

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что его российский коллега Владимир Путин не будет арестован, если он примет участие в саммите G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро в 2024 году.

Об этом глава государства сказал в интервью Firstpost на полях саммита G20, проходящего в столице Индии Нью-Дели.

Лидер южноамериканской страны подчеркнул, что президент РФ будет приглашен в Бразилию на мероприятие, которое пройдет в следующем году. Он также намерен принять участие во встрече стран БРИКС в Москве.

«Я думаю, что Путин может посетить Бразилию. Могу сказать, что если я буду президентом Бразилии, его ни за что не арестуют», – заявил он.

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