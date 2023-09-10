Президент Бразилии пообещал не арестовывать Путина

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Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что его российский коллега Владимир Путин не будет арестован, если он примет участие в саммите G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро в 2024 году.

Об этом глава государства сказал в интервью Firstpost на полях саммита G20, проходящего в столице Индии Нью-Дели.

Лидер южноамериканской страны подчеркнул, что президент РФ будет приглашен в Бразилию на мероприятие, которое пройдет в следующем году. Он также намерен принять участие во встрече стран БРИКС в Москве.

«Я думаю, что Путин может посетить Бразилию. Могу сказать, что если я буду президентом Бразилии, его ни за что не арестуют», – заявил он.