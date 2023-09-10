В ОИС настаивают на серьезных мерах против армянских сепаратистов

225 Просмотров

Организация исламского сотрудничества (ОИС) заявила, что не признает так называемые «выборы», проводимые сепаратистами в Азербайджане, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и призвала мировое сообщество принять эффективные меры. Об этом говорится в заявлении, распространенном ОИС.

«Так называемые «выборы», проведенные в международно признанном Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, являются новым проявлением односторонних попыток легитимизировать сложившуюся ситуацию в регионе. Этот шаг является грубым нарушением международного права, в том числе резолюций Совета Безопасности ООН, резолюций ОИС и принципов ОБСЕ.

Генеральный секретариат ОИС рассматривает эти «выборы», проведенные в тот момент, когда Азербайджан и Армения пытаются продолжить мирные переговоры, как шаг, наносящий вред переговорам. Генеральный секретариат ОИС не признает эти нелегитимные выборы, являющиеся нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. «Он призывает ООН и международное сообщество не признавать эти выборы и принять эффективные меры, чтобы помешать Армении предпринять шаги, которые ставят под угрозу хрупкие усилия по нормализации ситуации в регионе», – сказано в заявлении.