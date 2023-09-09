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Джонсон стал почетным доктором Львовского университета (фото, видео)

Джонсон стал почетным доктором Львовского университета (фото, видео)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита во Львов посетил Национальный университет имени Ивана Франко. Там он принял высшее звание почётного доктора, согласие на которое дал еще в 2022 году, сообщает online.ua.

Звание Джонсону присвоили 4 октября прошлого года, но свой диплом он забрал только сейчас. На торжественное событие собрались преподаватели и студенты во главе с ректором ЛНУ им. Франка Владимиром Мельником.

Doctor Honoris Causa – это высшее почетное звание Львовского национального университета, которое присваивают общественным, государственным и религиозным деятелям, политикам, ученым Украины и мира за значительный вклад в развитие науки, образования, культуры и духовности.

Политику была подарена двухтомная энциклопедия ЛНУ, где написано о позиции Бориса Джонсона во время российского вторжения.

Почетного гостя поблагодарили за поддержку Украины, а он подчеркнул, что по возвращении в Великобританию снова будет настаивать на военной поддержке Украины.

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