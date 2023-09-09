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Двойные стандарты Евросоюза

Двойные стандарты Евросоюза

Евросоюз как бы объявил о непризнании выборного фарса, устроенного в Ханкенди. Об этом сообщает Tg-канал Minval – LIVE. Но в то же время в заявлении содержится пассаж, который как минимум вызывает вопросы: «В то же время в ЕС считают, что карабахским армянам важно сплотиться вокруг фактического руководства, которое способно и готово вести ориентированные на результат обсуждения с Баку. ЕС привержен поддержке этого процесса».

Можно найти удобоваримое объяснение: дескать, Евросоюз поддерживает диалог и как раз на это ориентирует армян Карабаха. Но где именно авторам этого заявления привиделось «фактическое руководство, которое способно и готово вести ориентированные на результат обсуждения с Баку»? В Брюсселе вообще в курсе, что и прежние, и нынешние главари сепаратистов от диалога с Азербайджаном всеми силами отказываются? С какого перепуга вот так авансом ханкендинские сепаратисты объявлены «хорошими мальчиками, готовыми к диалогу»?

И ещё один вопрос. Ставили ли бы Еврочиновники в свое заявление такой пассаж, если бы речь шла не о Карабахе, а, скажем, об украинских Донецке и Луганске, где реализуется свой сепаратистский проект – «ЛДНР»? Или о грузинских Сухуми и Цхинвали? Или о Тирасполе – «столице» молдавской Приднестровья? Там тоже бы рисовали сепаратистам такие привлекательные образы «фактического руководства, которое способно и готово ввести ориентированные на результат обсуждения»?

И самое главное, на фоне украинской войны еврочиновники уверены, что это тот вопрос, где они могут позволить себе двойные стандарты?

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Двойные стандарты Евросоюза
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