Байрамов проинформировал помощницу Блинкена об участившихся провокациях армян

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9 сентября 2023 года состоялся очередной телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в регионе.

Министр сообщил о росте числа провокаций Армении и созданного ею на азербайджанских территориях так называемого режима против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, отметил, что армянские вооруженные силы, которые, вопреки обязательствам Армении, еще не выведены с азербайджанских территорий, являются основной угрозой миру и безопасности в регионе. Было отмечено, что незаконная деятельность под названием «президентские выборы» так называемого режима в Карабахском регионе Азербайджана является грубым нарушением Конституции, законов Азербайджана и норм и принципов международного права, это нанесло серьезный удар по усилиям по нормализации отношений в регионе и процессу реинтеграции армянского населения.

Глава МИД подчеркнул необходимость безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуска так называемого режима. Министр призвал решительно осудить эту незаконную деятельность, проводимую на территории Азербайджана под названием “выборы”, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международного права.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.