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Баку: Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга

Баку: Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга

МИД Азербайджана заявил, что недавние «выборы», проведенные на части международно признанной территории Украины, не соответствуют этим критериям, они не имеют никакой юридической силы.

«Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Исходя из этого, Азербайджан заявляет, что любые выборы, проводимые на территории Украины в соответствии с Конституцией и законодательством этого государства, могут быть легитимными, подчеркивается в сообщении.

«Эта принципиальная позиция Азербайджана основана на общепризнанных нормах и принципах международного права, касающихся уважения прав, связанных с суверенитетом государств. Так как недавние «выборы», проведенные на части международно признанной территории Украины, не соответствуют этим критериям, они не имеют никакой юридической силы», – заявил МИД Азербайджана.

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