Гаджиев допустил одновременное открытие Лачинской и Агдамской дорог

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Азербайджан готов пропустить продовольственные грузы МККК из Армении армянскому населению Карабахского региона Азербайджана, если одновременно будет допущена доставка грузов Международного общества Красного Полумесяца из Азербайджана.

Об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, которого цитирует Reuters.

Он отметил, что обе дороги – Лачинская и Агдамская – могут быть открыты одновременно для поставки грузов в рамках пилотной схемы, которая могла бы разрядить напряженность и стимулировать длительные мирные переговоры между Баку и Ереваном.

Гаджиев отметил, что данный вопрос обсуждался во время телефонного разговора между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном 1 сентября.

«Было предложено открыть обе дороги одновременно, на что Азербайджан сразу дал согласие,» – заявил Х.Гаджиев, добавив, что часть Агдамской дороги была перекрыта бетонными блоками сепаратистами Карабаха. – «Прошла уже неделя со времени телефонного разговора с госсекретарем Блинкеном, а никаких подвижек нет».