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2 человека стали жертвами непогоды в Грузии

2 человека стали жертвами непогоды в Грузии

В результате обильных осадков в грузинском крае Гурия погибли два человека — 82-летняя женщина в деревне Силаури и 11-летний ребенок в деревне Джумати, передает Rustavi 2.

«Из-за обильных осадков в регионе Гурия затоплены реки вышли из берегов, сошли оползни, повреждены жилые дома, мосты и дороги, соединяющие деревни», — уточнили в полиции.

Спасатели ищут двух пропавших без вести людей. Также сообщается, что двое граждан, которые забрались на высоту в деревне Супса, были доставлены в безопасное место.

В ведомстве призвали местных жителей воздержаться от перемещений. Сейчас на месте стихийного бедствия работают подразделения МВД, спасатели, мобилизована техника.

Из-за разлива рек временно запрещено движение транспорта на двух участках автомагистралей.

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