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Индия направила США запрос за закупку 31 ударного беспилотника

Индия направила США запрос за закупку 31 ударного беспилотника

Министерство обороны Индии направило правительству США официальный запрос на закупку 31 ударного беспилотника MQ-9B Reaper, сделка может быть закрыта до апреля 2024 года.

Об этом сообщила газета The Times of India.

Как подчеркивает издание, письменный запрос был направлен несколько дней назад в преддверии встречи премьер-министра Нарендры Моди с президентом США Джо Байденом, который в пятницу прибудет в Нью-Дели на саммит Группы двадцати (G20). При этом ответ администрации президента Джо Байдена ожидается «в течение одного-двух месяцев», сообщил неназванный высокопоставленный источник издания. Предварительная договоренность о закупке БПЛА была достигнута во время визита Моди в Вашингтон в июне.

«Задача в том, чтобы подписать контракт на закупку высотных беспилотников с высокой продолжительностью полета в течение текущего финансового года (заканчивается 31 марта 2024 года – прим.) или даже до конца календарного года. Вооруженные силы рассчитывают в течение следующих 6-7 лет принять на вооружение дроны, которые будут собраны в Индии компанией General Atomics», – заявил собеседник издания.

После официального ответа США на запрос Индии стороны согласуют стоимость контракта. Изначально она оценивалась в примерно $3,1 млрд.

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