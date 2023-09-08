Индия направила США запрос за закупку 31 ударного беспилотника

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Министерство обороны Индии направило правительству США официальный запрос на закупку 31 ударного беспилотника MQ-9B Reaper, сделка может быть закрыта до апреля 2024 года.

Об этом сообщила газета The Times of India.

Как подчеркивает издание, письменный запрос был направлен несколько дней назад в преддверии встречи премьер-министра Нарендры Моди с президентом США Джо Байденом, который в пятницу прибудет в Нью-Дели на саммит Группы двадцати (G20). При этом ответ администрации президента Джо Байдена ожидается «в течение одного-двух месяцев», сообщил неназванный высокопоставленный источник издания. Предварительная договоренность о закупке БПЛА была достигнута во время визита Моди в Вашингтон в июне.

«Задача в том, чтобы подписать контракт на закупку высотных беспилотников с высокой продолжительностью полета в течение текущего финансового года (заканчивается 31 марта 2024 года – прим.) или даже до конца календарного года. Вооруженные силы рассчитывают в течение следующих 6-7 лет принять на вооружение дроны, которые будут собраны в Индии компанией General Atomics», – заявил собеседник издания.

После официального ответа США на запрос Индии стороны согласуют стоимость контракта. Изначально она оценивалась в примерно $3,1 млрд.