Захарова отреагировала на арест Бадаляна

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Пропажа в Армении блогера Мики Бадаляна может быть очередной провокацией на фоне российско-армянского медиафорума в Ереване, считает представитель МИД России Мария Захарова.

«Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги», — написала она в Telegram.

Силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались, подчеркнула дипломат.

«Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом «свобода слова — абсолютное право каждого», будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации», — сказала Захарова.