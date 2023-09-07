Амирбеков раскрыл путь решения ситуации на Лачинской дороге

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«Когда я говорю «сепаратисты», я не применяю это понятие ко всем армянским жителям, проживающим в Карабахском регионе Азербайджана. Я говорю о радикальных экстремистах, построивших свою карьеру на агрессивном сепаратизме». Об этом в интервью «Deutsche Welle» заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Он отметил, что этот сепаратистский режим был создан Арменией и на протяжении 30 лет удерживал под оккупацией 20 процентов международно признанной территории Азербайджана – Карабах и семь прилегающих к нему районов.

«Конечно, мы понимаем, что ситуация с доставкой продовольствия на территорию не идеальная, но в то же время неправильно говорить о том, что Лачинская дорога заблокирована. Если в течение дня в обоих направлениях проезжают автомобили МККК и другие транспортные средства, то вы не можете называть это блокадой. Эти автомобили перевозят жителей, нуждающихся в медицинской помощи. Также армянские жители, желающие поехать в Армению, имеют возможность пройти через КПП на Лачинской дороге. На обратном пути эти машины доставляют людям детское питание и другие предметы первой необходимости. На это согласилось правительство Азербайджана, которое заботится о своем населении. Но, к сожалению, эти люди – население – оказались в плену у группы радикальных сепаратистов. Это те сепаратисты, которые не могут принять мирное сосуществование жителей армянского происхождения и азербайджанцев на территории единого Азербайджана.