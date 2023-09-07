ЕС выделил €62 млн на укрепление обороноспособности Грузии

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Европейский союз (ЕС) к текущему моменту выделил €62 млн на укрепление обороноспособности Грузии.

Об этом в интервью для грузинского информационного портала Civil рассказал верховный представитель организации по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломат отметил, что Тбилиси получает соответствующие средства через Европейский фонд мира. При этом в апреле 2023 года в республику была доставлена первая партия нелетального оборудования для Сил обороны Грузии, подчеркнул Боррель.

«И поставки продолжаются. Это оборудование будет иметь жизненно важное значение для быстрого реагирования на кризисные ситуации и спасения жизней», — сказал собеседник издания.

Также он добавил, что на данный момент общий объем трат на укрепление обороноспособности республики составляет €62 млн.