Синоптики предупредили о ливнях и сильном ветре

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С 9 по 10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. В некоторых частях полуострова, вероятно, пройдут ливни.

10 сентября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, а утром и днем местами до 30-34 м/с.

В районах Азербайджана до 12 сентября продлятся неустойчивые погодные условия, периодически будут идти дожди ливневого характера. В основном в Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Газах-Гянджинском, Центрально-Аранском, Карабахском и некоторых районах Восточно-Зангезурской зоны осадки будут интенсивными и сильными, возможны грозы, град.

Ожидается, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с, в отдельных местах до 30-33 м/с.

В реках ожидается повышение водности, а на реках Катехчай, Шинчай, Кюрмюкчай – Балакян-Шекинского, Гёйчай, Гирдыманчай – Огуз-Габалинского, Вельвелечай, Гарачай – Губа-Гусарского, Асрикчай, Гянджачай, Габыррычай – Дашкесан-Гедабекского и Гянджа-Казахского, Гёранчай, Гуручай и Кёндялянчай – Карабахского и Восточно-Зангезурского районов ожидаются кратковременные паводки и сели.