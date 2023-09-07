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Главное Мир

Япония запустила ракету со своим первым лунным посадочным модулем (видео)

Япония запустила ракету со своим первым лунным посадочным модулем (видео)

Ракета-носитель H2A с японским лунным модулем SLIM и американским спутником XRISM стартовала с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима.

Об этом сообщает Kyodo.

Модуль SLIM должен отработать технологию высокоточной посадки аппаратов в пределах 100 метров от запланированной точки на поверхности Луны. Он также намерен изучить кратеры и рельеф спутника Земли. Посадка модуля на Луну ожидается через 3-4 месяца.

XRISM разработан для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии. Он изучит окрестности черных дыр и галактические скопления. Ученые намерены получить данные о развитии крупнейших инфраструктур во Вселенной, распределении материи в космосе и формировании галактик.

Япония может стать пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, которая осуществит посадку аппарата на Луну.

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