В Швеции на фоне акций с сожжением Корана вспыхнули беспорядки (видео)

137 Просмотров

Полиция Швеции сообщила, что в иммигрантском районе третьего по величине города страны произошли столкновения после того, как участник антимусульманской акции поджег экземпляр Корана.

Полицейские Мальмё сообщили, что их забросали камнями. Были подожжены десятки автомобилей, в том числе стоявшие в подземном гараже.

Стражи порядка охарактеризовали события, которые начались в воскресенье и продолжались всю ночь, как «беспорядки с применением насилия».

Столкновения начались после того, как антиисламский активист сжег экземпляр Корана, а разъяренная толпа попыталась его остановить. Полиция задержала по меньшей мере трех человек.

