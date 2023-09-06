Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии |
Ереванцы признают принадлежность Карабаха Азербайджану (видео) |
Марков: Предательство Пашиняна должно быть наказано. Карабах должен полностью вернуться в родную гавань |
Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список) |
Гаджиев провел встречу с Нетаньяху (фото) |
Армянские НВФ обстреляли наши позиции в направлении Лачинского района |
Турция и Россия согласовали отправку 1 миллиона тонн зерна |
Армянское лицемерие бьёт рекорды |
Президент Алиев проинформировал Блинкена об армянских провокациях на дороге Агдам-Ханкенди |
Главное Мир

Байдена третий день подряд тестируют на ковид

Байдена третий день подряд тестируют на ковид

Президент США Джо Байден третий день подряд сдаёт тесты на ковид, и все они отрицательные, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, американский лидер не демонстрирует симптомов заболевания.

«Он делает это последние три дня… Негативно протестировался в понедельник, во вторник и сегодня. У него нет никаких симптомов», — сказала она.

Жан-Пьер отметила, что Байден будет следовать рекомендациям американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые предусматривают ношение маски, сдачу тестов и отслеживание симптомов. Они рассчитаны на десять дней и глава государства, подчеркнула она, «намерен это выполнять».

Кроме того, официальный представитель подтвердила, что Байден всё равно не отказывается от планов посетить грядущий саммит «Большой двадцатки» в Нью-Дели.

Теги:
Из этой рубрики
Камала Харрис готова возглавить США
Мир

Камала Харрис готова возглавить США

2023/09/07, 01:00
Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии
Мир

Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии

2023/09/07, 00:36
В Швеции на фоне акций с сожжением Корана вспыхнули беспорядки (видео)
Мир

В Швеции на фоне акций с сожжением Корана вспыхнули беспорядки (видео)

2023/09/07, 00:17
Байдена третий день подряд тестируют на ковид
Мир

Байдена третий день подряд тестируют на ковид

2023/09/06, 23:13
Блинкен указал на прогресс в контрнаступлении ВСУ
Мир

Блинкен указал на прогресс в контрнаступлении ВСУ

2023/09/06, 22:58
ООН против применения снарядов с обедненным ураном
Мир

ООН против применения снарядов с обедненным ураном

2023/09/06, 22:31
Блинкен дал жене Пашиняна от ворот поворот
Мир

Блинкен дал жене Пашиняна от ворот поворот

2023/09/06, 22:02
Стрельба на афгано-пакистанской границе (видео)
Мир

Стрельба на афгано-пакистанской границе (видео)

2023/09/06, 21:48
Россия нанесла удар по Константиновке, 17 погибших (обновлено, фото, видео)
Мир

Россия нанесла удар по Константиновке, 17 погибших (обновлено, фото, видео)

2023/09/06, 20:00