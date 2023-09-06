Байдена третий день подряд тестируют на ковид

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Президент США Джо Байден третий день подряд сдаёт тесты на ковид, и все они отрицательные, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, американский лидер не демонстрирует симптомов заболевания.

«Он делает это последние три дня… Негативно протестировался в понедельник, во вторник и сегодня. У него нет никаких симптомов», — сказала она.

Жан-Пьер отметила, что Байден будет следовать рекомендациям американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые предусматривают ношение маски, сдачу тестов и отслеживание симптомов. Они рассчитаны на десять дней и глава государства, подчеркнула она, «намерен это выполнять».

Кроме того, официальный представитель подтвердила, что Байден всё равно не отказывается от планов посетить грядущий саммит «Большой двадцатки» в Нью-Дели.