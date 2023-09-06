ООН против применения снарядов с обедненным ураном

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Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против применения снарядов с обедненным ураном. Об этом 6 сентября заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос о решении США поставить такие вооружения Украине.

«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», — отметил Хак в разговоре с ТАСС.

Он также подчеркнул, что обеспокоен применением обедненного урана «в любой точке мира». По его словам, такая обеспокоенность была у ООН постоянно и сохраняется до сих пор.

«Наша обеспокоенность по поводу применения обедненного урана в любой точке мира была постоянно и сохраняется до сих пор», — сообщил Хак.

В то же время в Вашингтоне заявили об отсутствии радиоактивной угрозы в передаваемых Киеву снарядах.