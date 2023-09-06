В Стамбуле в результате ливней и наводнений пострадал 31 человек

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Свыше 30 человек пострадали из-за наводнений и подтоплений в результате ливней в Стамбуле.

Об этом сообщил журналистам глава МВД Турции Али Ерликая.

«Погибли два человека – один гражданин Турции, один иностранец. У нас 31 пострадавший, 8 из них находятся на лечении в больницах», – сказал он.

Министр сообщил, что работа по ликвидации последствий ливней продолжается и идет к завершению. «Будет оказана помощь домохозяйствам и владельцам офисов. Эта экстренная помощь составит 15 тысяч лир ($535 – прим.). Оценка ущерба продолжается», – сказал он.